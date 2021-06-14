Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçları başlıyor!
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Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçları başlıyor!

Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Birbirinden çekişmeli maçların yaşanacağı turnuva 21.00'de başlıyor!

Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçlarının başlamasına son 90 dakika kaldı. PUBG Mobile severlerin heyecanla takip ettiği PUBG Mobile MAK Süper Lig'ine artık Şahangiller Kokoreç sponsor oluyor.

Birbirinden güçlü 16 takımın yarışacağı Mak Süper Lig'i bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Turnuvada yer alan en iyi 16 takım ise şu şekilde:

GODSENT

1907 Fenerbahçe Espor

Supermassive Blaze

GETSO Esports

Beşiktaş Esports

13. Bölge Gaming

Karagümrük Espor

S2G Esports

Unicorns of Love

Galatasaray Espor

Şahangiller Espor

Surreal Esports

Deep Esports

MAK Esports

DSTN

13-17 Haziran tarihleri arasında oynanacak turnuva saat 21: 00'de başlıyor. 5.000? ödül havuzuna sahip ligin maçlarını Nimo TV ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. NimoTV kanalına hızlıca ulaşmak için , YouTube kanalına hızlıca ulaşmak için ise tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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