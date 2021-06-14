Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçları başlıyor!
Birbirinden çekişmeli maçların yaşanacağı turnuva 21.00'de başlıyor!
Şahangiller Sponsorlu PUBG MAK Süper Lig maçlarının başlamasına son 90 dakika kaldı. PUBG Mobile severlerin heyecanla takip ettiği PUBG Mobile MAK Süper Lig'ine artık Şahangiller Kokoreç sponsor oluyor.
Birbirinden güçlü 16 takımın yarışacağı Mak Süper Lig'i bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Turnuvada yer alan en iyi 16 takım ise şu şekilde:
GODSENT
1907 Fenerbahçe Espor
Supermassive Blaze
GETSO Esports
Beşiktaş Esports
13. Bölge Gaming
Karagümrük Espor
S2G Esports
Unicorns of Love
Galatasaray Espor
Şahangiller Espor
Surreal Esports
Deep Esports
MAK Esports
DSTN
13-17 Haziran tarihleri arasında oynanacak turnuva saat 21: 00'de başlıyor. 5.000? ödül havuzuna sahip ligin maçlarını Nimo TV ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. NimoTV kanalına hızlıca ulaşmak için , YouTube kanalına hızlıca ulaşmak için ise tıklayabilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz!
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Kaynak: Playerbros