Şahangiller Espor yeni logosunu duyurdu! "Ejderha Ateşi"
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Şahangiller Espor yeni logosunu duyurdu! "Ejderha Ateşi"

Şahangiller Espor yeni logosunu duyurdu! 'Ejderha Ateşi'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şahangiller yeni logosuyla karşınızda!

Espor ekosistemine yeni katılmış olmasına rağmen aldığı başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaran Şahangiller Espor yeni logosunu duyurdu.

"Ejderha Ateşi" ile kavrulmuş yeni logo video ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Şahangiller Espor paylaştığı gönderide yeni logoyla ilgili "İşte karşınızda yeni logomuz! Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, ejderha ateşiyle kavrulmuş olan yeni logomuzu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni logomuz ile tüm turnuvalar ve liglerde mücadele etmeye devam ediyor olacağız." açıklamasında bulundu.

Logoyla ilgili yapılan yorumlara göz attığımızda ise bazı yorumlar göze çarpıyor. Bazı takipçiler yeni logonun "Turkey 5" logosuna benzediğini öne sürdü. "Turkey 5" logosuna göz attığımızda ise bu yorumun haklılık payı olabileceğini görüyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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