Şahangiller Espor Valorant sahnesi için kadrosunu açıkladı
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Şahangiller Espor Valorant sahnesi için kadrosunu açıkladı

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Şahangiller Espor Valorant sahnesi için kadrosunu açıkladı

Şahangiller Espor (sahangillerspor) Valorant takımını ve oyuncularını tanıttı!

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Sosyal medya fenomeni 'ın kurucusu olduğu Şahangiller Espor Valorant sahnesine giriş yaptı. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren geçtiğimiz aylarda CS: GO kadrosunu tanıtmıştı.

Şahangiller Espor'un Valorant takımı ve oyuncuları kulüp kurucusu Emrah Şahan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuruldu. Takımdaki oyunculardan; ilk deneme kadrosunda bulunan Lincoln, sylva, KSW ve First Strike turnuvasında mücadele etmiş olan Burzzy gibi isimler dikkat çekiyor.

Şahangiller Espor Valorant Kadrosu

Kaan 'Lincoln' Özbilen

Baran 'KSW' Ünal

Fırat 'sylva' Arıkoğlu

Burak 'Burzzy' Özveren

Ziko

Yeni kurulan kadronun ilk olarak Valorant Topluluk Turnuvası'nda boy göstermesi bekleniyor. Her oyunda bir kadro mottosuyla yoluna devam eden kulüp yeni takımlarını duyurmaya devam ediyor.

Kaynak: Playerbros

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