Şahangiller Espor PCS4 Europe Playoff'larına kalmayı başardı!
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Şahangiller Espor PCS4 Europe Playoff'larına kalmayı başardı!

Şahangiller Espor PCS4 Europe Playoff'larına kalmayı başardı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kendilerine Playoff turlarında başarılar diliyoruz!

Şahangiller Espor PCS4 Europe Open Qualifiers MEA Round 3 maçlarının tamamlanmasıyla birlikte adını Playoff'lara yazdırmayı başardı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Yapılan sosyal medya paylaşımında haber "PUBG takımımız PCS4 Europe Open Qualifiers MEA Round 3 maçlarının tamamlanması ile birlikte adını Playoff'lara yazdırmayı başardı. Tebrikler ejderyalar" sözleri ile taraftarlarla paylaşıldı.

Şahangiller PUBG Mobile'da ise "PUBG MOBILE National Championship Türkiye" turnuvasına katılacağını da geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Organizasyonun bünyesinde aktif olarak bulunan PUBG oyuncuları ise şu şekilde:

Arda "Launes" Zokla

Berkehan "LeBorke" Tanrıverdi

Mehmet Arslan "Fancyy" Albay

İsrafil "Irony" Bircan

Eren "Klaysi" Karakaya

Organizasyon olarak kısa zamanda büyük başarılara ulaşan Şahangiller'i kutluyor ve gelecek turnuvalarda kendilerine başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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