Şahangiller Espor MAK PMPL Şampiyonu oldu!

Tebrikler .sahangillerspor

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan espor organizasyonu Şahangiller Espor MAK PMPL Şampiyonu oldu. Organizasyon şampiyonluk duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon kurulmasından bu yana açıkladığı kadrolarla büyük bir başarı yakaladı. CS: GO, Valorant gibi oyunlarda yakaladığı başarılarla gündeme gelen organizasyon PUBG ile de gündeme gelmeye devam ediyor. İsterseniz şimdi turnuvaya dair diğer detaylara birlikte göz atalım.

Şahangiller Espor katıldığı MAK PMPL turnuvasında şampiyon oldu. Turnuvada sıralamaya giren ilk üç takım ise şu şekilde:

Şahangiller Espor

Futbolist

DEEP Esports

Playerbros ekibi olarak Şahangiller'i kutluyor, gelecek turnuvalarında başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros