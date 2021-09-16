Şahangiller Espor launes ve leborke ile yollarını ayırma kararı aldı, tecrübeli takım ayrılık haberler ini sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile verdi.

Özellikle CS: GO'ya verdiği önem ile bilinen Şahangiller Espor PUBG oyuncuları Arda '"launes" Zokla ve Berkehan "leborke" Tanrıverdi'ye takıma verdikleri emekler için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Oyuncuların yeni takımları belli olmamakla birlikte Şahangiller Espor'un başka bir takımı bünyesine dahil ettiği söylentiler arasında yer alıyor. PUBG Mobile takımı ile de yakın bir zamanda yollarını ayıran tecrübeli takımın yeni transfer haberler i yolda olabilir!

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