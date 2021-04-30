Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi!

Şahangiller Espor'dan şike iddialarına cevap gecikmedi!

Bugün gündemimizde büyük yer edinen Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi. Turnuva katılımcılarından biri olan Şahangiller Espor sosyal medyadan paylaştığı bir yazı ile tüm topluluğa açıklamalarda bulundu.

14-9'luk bir skor ile önde olan Team Spartan ekibinin 5 dakikalık mola sonrasında yeterli paraya sahip olmasına rağmen pompalı tüfek alıp Round'u kaybetmesi ve devamında kötü tercihler ve kötü oyunlar ile maçta 14-16'lık bir skor ile mağlup olmasının üzerine yapılan ortak bildiriye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Şahangiller Espor yaptığı açıklamada, ESL tarafından yapılacak olan soruşturmanın topluluk baskısından uzak, adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını istedi. Olaylar başladığında sessizliğini koruyan takım bildirilerden sonra bir açıklama yapma gereği duyduğunu da ayrıca belirtti. Önümüzdeki günlerde ESL tarafından yapılacak olan soruşturmanın ardından durumun sonucu belli olacak.

Kaynak: Playerbros