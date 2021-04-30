Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi!

Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Şahangiller Espor'dan şike iddialarına cevap gecikmedi!

Bugün gündemimizde büyük yer edinen Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi. Turnuva katılımcılarından biri olan Şahangiller Espor sosyal medyadan paylaştığı bir yazı ile tüm topluluğa açıklamalarda bulundu.

14-9'luk bir skor ile önde olan Team Spartan ekibinin 5 dakikalık mola sonrasında yeterli paraya sahip olmasına rağmen pompalı tüfek alıp Round'u kaybetmesi ve devamında kötü tercihler ve kötü oyunlar ile maçta 14-16'lık bir skor ile mağlup olmasının üzerine yapılan ortak bildiriye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Şahangiller Espor yaptığı açıklamada, ESL tarafından yapılacak olan soruşturmanın topluluk baskısından uzak, adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını istedi. Olaylar başladığında sessizliğini koruyan takım bildirilerden sonra bir açıklama yapma gereği duyduğunu da ayrıca belirtti. Önümüzdeki günlerde ESL tarafından yapılacak olan soruşturmanın ardından durumun sonucu belli olacak.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Feyza Aktan Meral Kaplan
Spor Muslera Ali Tandoğan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şahangiller Espor INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonasındaki şike iddialarına cevap verdi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:58:37. #1.16#

title