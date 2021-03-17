Şahangiller Espor FIFA oyuncusu Lester_Chicks ile anlaştı!
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Şahangiller Espor FIFA oyuncusu Lester_Chicks ile anlaştı!

17.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:28
Şahangiller Espor FIFA oyuncusu Lester_Chicks ile anlaştı!

sahangillerspor artık yeşil sahalarda!

Espor sektöründe hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Şahangiller Espor FIFA oyuncusu Lester_Chicks ile anlaştığını duyurdu. Başarılı espor organizasyonu yapıkları sosyal medya gönderisi ile "Her alanda var olmaya devam edeceğiz demiştik değil mi?" ifadelerini kullandı.

Artık yeşil sahalarda bizde varız diyen espor takımı farklı oyunlara yönelmeye de devam ediyor. Özellikle kurulduğundan bu yana inanılmaz hızlı bir ilerleyiş sergileyen Şahangiller Espor bu sene birkaç oyundan şampiyonluk bekliyor gibi görünüyor.

olarak Şahangiller Espor'a ve yeni oyuncuları Lester_Chicks'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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