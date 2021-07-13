Şahangiller Espor CS: GO takımı için "duggyversus" ile anlaştı

Şahangiller Espor yeni CS: GO oyuncusunu duyurdu!

Ülkemize Espor arenasında yer alan Şahangiller Espor kurulduğu günden bugüne olan kısa yolculuğunda birçok oyunda başarı ve şampiyonluk elde etmeyi başaran Şahangiller Espor, Türkiye espor arenasında şimdiden kendine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor ve yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Organizasyon resmi sosyal medya hesaplarından CS: GO takımı için Emre "duggyversus" Oktay ile anlaştığını duyurdu.

Bu yılın başlarında CS: GO takımını duyuran ekip, 64 farklı ekibin katılım sağladığı TESL CUP #8'de mücadele etmişti ve rakiplerini mağlup ederek Azerbaycan – Türkiye Uluslar Arası Dostluk Turnuvasına davet almayı kazanmıştı.

Playerbros ekibi olarak "duggyversus"a yeni takımda başarılar diliyoruz.

İlginizi çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros