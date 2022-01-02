Şahan Gökbakar'dan yıl başında gelen zamlara şarkılı gönderme - Haberler Magazin
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Şahan Gökbakar'dan yıl başında gelen zamlara şarkılı gönderme

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başında gelen zamlara şarkılı bir göndermede bulundu. Komedyen, Gel Gel adını verdiği şarkısında "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi" diyerek artan fiyatlara tepki gösterdi.

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan ulaşıma, enerjiden gıdaya birçok alanda zam yapıldı. Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarında yaptığı yardım ve çağrılarla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yıl başından saatler sonra gelen zamlara sessiz kalamadı.

"ZAM ÇOK KÖTÜ GELDİ"

Sosyal medyanın da gündemine oturan zamlara Şahan Gökbakar'dan da tepki gecikmedi. Berkay Ateş'in şarkısını kendine göre uyarlayan Gökbakar, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Komedyenin söylediği şarkının nakaratındaki, "Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim" sözleri dikkat çekti.

Şahan Gökbakar'dan yıl başında gelen zamlara şarkılı gönderme

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Nilüfer, Cenk Eren, Eda Erol, Şebnem Bozoklu, Cüneyt Özdemir, Berkay Şahin, Berfu Yenenler, Gonca Vuslateri ve Emre Kınay gibi ünlü isimlerden destek gecikmedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (4)
Demir Acer :Devlet arazisi sit alani ormanlarin icine diktigin guccuk limanli villana ne oldu, ellam seni baya bi zora soktular ve uğraştılar, isler yolunda gitseydi bu besteyi inan yamiyacaktin, bol bol simit yiyin mum yakin ve bisiklet kullanin. Cevap Yaz 29 15 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Bunlar milletin sırtından krallar gibi tekfur gibi yaşayıp etrafa salça oluyorlar. adına sanatcı diyorlar Cevap Yaz 27 26 Yayından Kaldır
Ahmet Yogun:Bunlar da sanatçı mi ya vatan haini bunlar(!) Zammı destekleyeceksiniz ne yaparlarsa da yalayacaksiniz anca öyle sanatçı olursunuz yoksa siz vatan hainisiniz Cevap Yaz 35 28 Yayından Kaldır
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