ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU - Haberler
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ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde at arabasının sürücüsünün ışık ihlali yaptığı kavşakta bir otomobilin çarpmasının an meselesi olduğu at, bir anda şaha kalkarak, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde at arabasının sürücüsünün ışık ihlali yaptığı kavşakta bir otomobilin çarpmasının an meselesi olduğu at, bir anda şaha kalkarak, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen hafta içinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasını kullanan kişi, Çorlu istikametine ilerlerken, kavşakta ışık ihlali yaparak Kızıpınar Mahallesi yönüne dönmek istedi.Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil at arabasını fark etmedi. Tam otomobil ile kafa kafaya geldiği sırada at şaha kalkarak, otomobilin kendisine çarpmasını önleyip son anda kurtuldu. Olayın ardından at arabasından inen kullanan kişi, atı çekerek aracını kavşaktan götürdü. Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

ŞAHA KALKAN AT, OTOMOBİL ÇARPMASINDAN SON ANDA KURTULDU

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