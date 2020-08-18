Sagopa Kajmer Küreksiz Kayıklar sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Küreksiz Kayıklar (3/5) şarkı sözleri
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Sagopa Kajmer Küreksiz Kayıklar sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Küreksiz Kayıklar (3/5) şarkı sözleri

17 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Yunus Ep adlı albümün 3. şarkısı olan Küreksiz Kayıklar sözleri neler?

Sagopa Kajmer Küreksiz Kayıklar sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Küreksiz Kayıklar (3/5) şarkı sözleri
18.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:21

Sagopa Kajmer Go Khan iş birliği ile yapılan Yunus EP albümünün 3. şarkısı Küreksiz Kayıklar, Sagopa Kajmer'in eski şarkılarından da notalar barındırıyor. Bu albüm ile kendine seslendiğini belirten Kajmer, hayranlarından tam not aldı.

SAGOPA KAJMER KÜRESİZ KAYIKLAR SÖZLERİ

VERSE 1

Azgınların frenleri frengi.

Faili belli fevkalade cinayetler *** Pistols gibi zincirli.

Frekansları kirli ama filmin fragmanı afili.

Farklı gen,farklı ten,farklı kare,farklı üçgen.

Facianın formülü fosiller kadar eski.

Fasaryalar yönetmenliğinde sinemalar ve ağız dolusu farfara fesat fenalığında fassal.

İçinde ölenleri yıkayamaz gassal.

NAKARAT

Gün sonunda kim kendinden fedakar?

Endamını yitirmiş eskiden sevgime layık olanlar.

Açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıklar onlar.

Sözlerimin içine düşenlere can yeleği fırlattım ki boğulmasınlar.

Açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıklar onlar.

VERSE 2

Herkes belirlediği güzergahta devam eder kah aheste hızla kah da.

Ben insanları usulca eriyen renkli dondurma toplarına benzetirim önceden beri dünya külahında.

Eriyoruz lan her dakika baktığında.

Keşke ellerimle sökebilsem aklına taktığında.

Ya da ister istemez aklına bir şey takıldığında sökebilsem ordan, seni kurtarsam.

Gemi görünce hırçınlaşan Karadeniz gibiyim ben içindekiler içimdekilerle bozmuş aklını.

Sahipli hatıralar onlar sahibinden satılık.

İlanımın asılı olduğu sakat cam halen kırık.

Sevimsiz endişelerimin tonu bugün daha da koyu.

Onları düşünmekten kendimi unuttum ya gün boyu.

Başkaları adına umuda el sallayalı yıllar oldu da parmaklarıma umutsuzluğum bulaşmış arada sırada.

Beni affet bu arada, ölmek için bekliyorsun sırada.

Elveda!...

NAKARAT

Gün sonunda kim kendinden fedakar?

Endamını yitirmiş eskiden sevgime layık olanlar.

Açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıklar onlar.

Sözlerimin içine düşenlere can yeleği fırlattım ki boğulmasınlar.

Açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıklar onlar.

SAGOPA KAJMER FT GO KHAN KÜREKSİZ KAYIKLAR KAMERA ARKASI

Söz - Lyrics: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Müzik - Beat: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Gitar - Guitar: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Rhodes: Başar Zeren

Scratch: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Mix-Mastering: Utku Ünsal (Ozinga Productions)

Yönetmen : Murat Joker, Sagopa Kajmer

Görüntü Yönetmeni : Turhan Daştan

Yönetmen Yardımcısı : İsmail Sabotic

Prodüksiyon : İbrahim Bagcecik

Prodüksiyon Asistan : Canberk Uslu

Backstage Fotoğraf : Ali Babacanoğlu

Saç Makyaj : Yeliz Bahadır

Color : Oğuz Birgölge

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