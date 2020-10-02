Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer kaç yaşında, Sagopa Kajmer nereli? Sagopa Kajmer hayatı ve biyografisi!

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SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer, bilinen diğer adıyla Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978 yılında Samsun'da doğmuştur. Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı ve DJ'dir.

SAGOPA KAJMER HAYATI

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamlamıştır. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başlayan sanatçı daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek mezun olmuştur.

1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurmuştur ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer almıştır. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer almıştır.Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonra ise Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkarmıştır.

SAGOPA KAJMER NE DEMEKTİR?

Ünlü rapçi ismini, Mısır'da bulunan piramitlerden birinin adı olan Sagopa ile bu piramidin içindeki gizemlerini keşfederken ölen bir arkeoloğun soyadı olan Kajmer kelimelerinin birleşmesinden almıştır.

SAGOPA KAJMER MÜZİK KARİYERİ?

İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır. İstanbul'a gelmesinin ardından 1998 yılında rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuştur. Aynı yıl ilk rap albümü "Yeraltı Operasyonu"nu yayınlamıştır. İlk projesinde "Silahsız Kuvvet" mahlasıyla yer alan Sagopa Kajmer dikkatleri üzerine çekmiştir. 2001 yılında Silahsız Kuvvet mahlasıyla "Sözlerim Silahım" ve " İhtiyar Heyeti"albümlerini yayınlamıştır. 2002 yılında "Sagopa Kajmer" mahlasını yaratan rapçinin bu isimle çıkardığı ilk albüm "On Kurşun" oldu.

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmine hazırladığı "Al Bir de Buradan Yak" şarkısıyla ilgi çeken rapçi'nin en başarılı albümü 2003 yılında yayınlanan "Bir Pesimistin Gözyaşları" olmuştur. Sagopa Kajmer turntablsim'in Türkiye'deki öncüsüdür.

Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı olan Kolera (Esen Güler) ile evlenmiştir. Çift 20 Kasım 2017 tarihinde boşanmışlardır.