Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer albümleri nelerdir? Sagopa Kajmer evli mi? Sagopa Kajmer nereli ve kaç yaşındadır? Rap dünyasının sevilen ismi Sagopa Kajmer, müzikleri, tarzı ve atarlı sözleri dikkat çekmektedir. Sagopa Kajmer hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

Türk rap müziğine damga vurmuş en etkili isimler arasında yer alan ve özellikleşarkılarında melankoli melodi ve felsefi sözler ile dikkat çeken bir müzisyenin albümleri nelerdir? Sagopa Kajmer kimdir?

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer gerçek adı Yunus Özyavuz'dur.

Kendisi 1978 doğumlu ve Samsun doğumludur. Babasının adı Mehmet Özyavuz, annesinin adı ise Serpil Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında erkek kardeşi vardır. Ayrıca Emre Özyavuz, Sagopa Kajmer ve Kolera'nın konserlerinde sahnede kameramanlık yapmaktadır. Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk Radyo'da djlik yaparak müzik hayatına giriş yapmıştır.

Öğrenim hayatı nedeniyle İstanbul'a gelmiştir.İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır. İstanbul'a gelmesinin ardından 1 yıl geçtikten sonra rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuştur.

SAGOPA KAJMER ALBÜMLERİ

Yeraltı Operasyonu (1999)

Gerilim 99 (Promo) (1999)

Toplama Kampı (2000)

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

On Kurşun (2001)

One Second (2002)

Sagopa Kajmer (2002)

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004)

Romantizma (2005)

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007)

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008)

Bendeki Sen (2010)

Saydam Odalar (2011)

Kalp Hastası (2013)

Ahmak Islatan (2017)

SAGOPA KAJMER EVLİ Mİ?

Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı olan Kolera ile evlenmiştir. 2018 yılında ise boşanmıştır. Boşanma sebebi olarak şiddet gösterildi ve Kolera lakaplı Esen Güler, Instagram hesabından Sagopa Kajmer ismiyle tanınan Yunu Özyavuz hakkında kan donduran iddialarda bulundu. Güler, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.



