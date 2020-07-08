Sağlıklı yaşam için altyapı ihtiyaçları karşılanıyor HATSU, "Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle altyapı ihtiyaçlarını karşılamak adına kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Atık suların sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı atağının sürdüğüne dikkat çeken Genel Müdürlük, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi 104. sokağa 300'lük beton borularla 60 metre döşenen kanal hattı ile atık su hattı ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesinin yanı sıra atıksu ve yağmur suyu hatlarında da temizlik çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Bültenler