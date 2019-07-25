Sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı 5 gıda
Beslenme uzmanları herhangi bir besin grubunu diğerlerinden üstün tutmanın doğru olmadığını düşünüyor. Yine de bazı yiyecekler diğerlerine göre daha fazla besleyici madde içeriyor.
Sağlıklı ve uzun bir yaşam için dengeli beslenmenin şart olduğu bilinen bir gerçek ama bunun için en iyi yiyecekler hangileri?
Resmi verilere göre dünya üzerinde en uzun yaşanan ülkeler sırasıyla Monako, Japonya ve Singapur. Bu ülkelerin ortak paydası yaşam kalitelerinin yüksek olması ve bunun önemli bir parçası olarak sağlıklı yiyecekler tüketmeleri. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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