Sağlıklı Nesiller Kupası Yelken Yarışları Sona Erdi - Tekirdağ

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesiller Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Yelken İhtisas Kulübünün bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar, sporcuları sağlıklı yaşamaya teşvik eden organizasyonlara destek verdiklerinden dolayı teşekkür etti.

Çelikayar, sporcuların zeka ve becerilerini ortaya koyarak geleceğe hazırlandıklarını belirterek, "Genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın sağlıklı, zihnen bedenen çok güzel bir ortamda geleceğe hazırlandığını hem zekasını hem bedenini ortaya koyduğunu bizzat gördüm. Bunlar daha önce sadece haber olarak gördüğüm şeylerdi. Biz bu mutlu tablo karşısında çok mutlu olduk. Tekirdağ Yeşilay Şubesi olarak bize bu imkanı sağlayan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.