Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması ödül töreni yapıldı

Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni yapıldı.

Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül töreni yapıldı.

Yarışmada Edebi Eser kategorisinde Pasinler Alvar İlkokulundan Bilal Topal, Tekman Çukur Yayla Ortaokulundan İsa Özdemir, İspir Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yunus Emre Köse dereceye girdi.

Görsel eser kategorisinde ise Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulundan Rüzgar Metehan Tiryaki, Ahmet Yesevi Ortaokulu dan Resmine Oğurlu, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesinden Aslı Çelik dereceye giren öğrenciler oldu.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, başarılı öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi.

Doğan, "Öğrencilerimize, Okul yönetimine, kıymetli hocalarına, ailesine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz'a ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı