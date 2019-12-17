Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi

17.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02

Sağlıklı bir beyin için erkeklere mate kadınlara ise adaçayı içmesi tavsiyesinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Özellikle odaklanma sorunu yaşayan kadınlar için omega-3 içeren adaçayının hafızaya büyük katkısı var. Mate çayı ise erkek fizyolojisine daha uygun" dedi.

Beyinde bulunan yağların yüzde 20'si DHA denilen omega-3'lerden oluşuyor. Bilim insanları doğru besinlerin doğru zamanda tüketildiğinde zeka ve konsantrasyon gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Bu noktada güçlü bir hafıza, zeka gelişimi ve beyni zinde tutmak için bazı besinlerin diğerlerine göre önemi çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Beynin güçlü, canlı kalmasını sağlayan, zihinsel gelişimine katkı sunan omega-3 seviyesinin ise en düşük olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu da belirtiliyor.

BEYNİN GIDASI OMEGA-3

Nişantaşı Üniversitesi'nde 14-15 Aralık'ta gerçekleştirilen 3. Nörobilim Kongresi'nde beynin gelişmesine katkı sağlayan besinlerle ilgili açıklamada bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, omega-3'ün beynin gıdası olduğunun altını çizerek, "En çok ringa, sardalya, hamsi, somon ve alabalık gibi yağlı balıklarda bulunuyor. Aynı zamanda ceviz, chia ve keten tohumunda, semizotunda bol miktarda bulunuyor. B12 ve D3 vitamini de beynin gelişiminde çok önemli. Bunları az almamız beynin yakıtının bitmesine neden olur" dedi.

ADAÇAYI OMEGA-3 KAYNAĞI

Omega-3 içeren adaçayının hafızaya büyük katkısı olduğunu söyleyen Dr. Ender Saraç özellikle odaklanma sorunu yaşayan kadınlar için adaçayının bir numaralı doğal ilaç olduğunu, günlük stresi azalttığını, beyin nöronlarının arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiğini kaydetti.

MATE ÇAYI ERKEKLER İÇİN UYGUN

Mate çayının ise erkek fizyolojisine daha uygun olduğunu ifade eden Dr. Ender Saraç, "Mate çayında doğal kafein var. Kafein beyin için çok iyi bir uyarısı. Fakat mate çayında kahvede olduğu gibi tansiyonu bir anda yükseltme riski yok. Latin Amerika'da sağlıklı yaşayan kişilerin büyük bir çoğunluğunun mate çayı içtiği görülmüştür. Aynı şekilde matcha çayı da beyin, zeka ve hafıza için çok faydalıdır" diye konuştu.

BEYNE İYİ GELEN YİYECEKLER

Yeni bir şeyler öğrenmenin, bulmaca çözmenin beyni çalıştırdığını söyleyen Dr. Saraç, "Beynimizi artık kullanmıyoruz. Düşünce ve hayal kalıplarımız sosyal medya ile gitti. Bunun yanında beyinden çıkıp dış ortama açılan tek sinir koku siniridir. Bu yüzden susam yağı ile burnun kenarlarını yağlamak da unutkanlığa iyi geliyor. Zeytin, sıkma zeytinyağı, hurma, işlenmemiş taze kırmızı et tüketimi, kakule, yabanmersini ve zerdeçal, brokoli ve bitter çikolata beyne iyi gelen diğer yiyecekler arasında" şeklinde konuştu.

"AFFETMEYENİN BEYİN HÜCRELERİ İYİ ÇALIŞMAZ"

Dr. Ender Saraç, "Beynimiz bir bilgisayar gibi. Gerekli gereksiz her şeyi hafızaya atıyoruz. Bir süre sonra hafıza dolup taşmaya başlıyor. Bu nedenle zihnimizi rahatlatmak için yöntemler var" dedi ve ekledi: "İyi bir uyku, düzenli egzersiz, meditasyon, ibadet ile zihni rahatlatabilirsiniz. Ama eğer depresyondaysanız kanda serotonin düzeyi düşüyor. Ne yaparsanız yapın o serotonin miktarı yükselmiyor. Bu gibi durumlarda sarı kantaron otu veya 5htp gibi doğal antidepresanlar kandaki serotonin oranını yükseltiyor. Beynin kapasitesini arttırmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey affetmek. Affetmeyenin beyin hücreleri iyi çalışmaz. Beyni en çok yavaşlatan şey affedemediğimiz durumlar. Kalbi sevgi dolu olmak da beyni rahatlatan şeylerden biri"

Kaynak: DHA