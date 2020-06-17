Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?
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Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Çocuğunuzun akademik başarısı ve sağlıklı gelişimi için beslenme çantasına koyduklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme çantasında olması gereken besinler ve beslenme çantası nasıl hazırlanır gibi soruların önem kazandığı bu konuda bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?
17.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:08

Çocuğunuzun sağlık şekilde beslenebilmesi için beslenme çantasına neler koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Sağlık bir öğle yemeği ve atıştırmalıklarla çocuğunuzu derslere odaklanabilecek, enerjisini tam alarak arkadaşlarıyla neşe içinde aktivitelere katılabilecek.

SAĞLIKLI BİR BESLENME ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Tahıl içeren gıdalar: Çavdarlı, kepekli veya tam buğday ekmeği

Protein kaynakları: Bir porsiyon, tavuk, hindi, yağsız et kurubaklagil ya da yumurta.

Sebze meyveler: Elma, domates, havuç, meyve dilimleri, kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru incir.

Süt ürünleri: Bir porsiyon süt içeren ürün, yağı azaltılmış peynir ya da yoğurt.

İçecekler: Su, yarım yağlı süt, ayran veya şekersiz meyve suyu.

Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

SAĞLIKLI BİR BESLENME ÇANTASININ İPUÇLARI

Sağlıklı bir beslenme çantası için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzun yeme alışkanlıkları ve beslenme çantasına konulan besinlerin düzeninin önem kazandığı bu hususta dikkat etmeniz diğer konuları da göz önünde bulundurarak çocuğunuz içi sağlıklı bir beslenme çantası hazırlayabilirsiniz.

Farklı türde ekmekleri ve tam tahıllı besinlerden oluşan menüler hazırlayın. Örneğin; patates salatası ve kuskus gibi.

Beslenme çantasında farklı lezzetlerin olmasını sağlayın. Yeşil biber, domates, salatalık ve havuç gibi besinler çantaya alabilirsiniz.

Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Besinlerin ideal boyutlarda olmasını sağlayın. Meyve salatasını kolayca yenebilecek şekilde doğrayın.

Farklı içecekler bulundurun. Beslenme çantasına taze sıkılmış meyve suyu, az yağlı ayran, kefir ve az yağlı süt gibi içecekler ekleyebilirsiniz.

Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

GIDA GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİN

Beslenme çantası hazırlarken besinlerin hijyenik koşullarda muhafaza edildiğinden emin olmalısınız.

Beslenme çantasını hazırlamadan önce ellerinizi ve tüm yüzeyler temizleyin.

Beslenme çantasına besin koyarken onları cam saklama kaplalında koymanız daha sağlıklıdır. Plastik saklama kaplalı sağlıksızdır.

Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Aynı kap içine çiğ ve pişmiş besinler koymayın.

Beslenme çantasını mümkünse buzdolabında muhafaza edilmesini sağlayın.

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