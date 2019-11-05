Sağlıkçılardan meme kanseri farkındalık etkinliği

05.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:08

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hemşirelik ve Halk Sağlığı Topluluğu ile OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, 'Pembe Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinliği düzenledi.



OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, "Meme kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen kanser türüdür. Bu kanserin erken tanısı, yaşamın uzatılması açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan toplumsal farkındalık oluşturulması ve toplumun meme kanserinin erken tanısı yönünde bilinçlendirilmesi gerekir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitemizde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için bir çalışmaya daha imza atmıştır" dedi.



Hem kadın hem de erkek katılımcılara meme kanserinden korunma ile ilgili eğitim verilen etkinlikte, tüm katılımcıların yakasına pembe kurdeleler takıldı.



Etkinlikte öğrenciler ile birlikte Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri, Arş. Gör. Emel Güven ve Arş. Gör. Alaattin Altın danışmanlığında hazırladıkları eğitim materyalleri ve broşürleri dağıttı.



Öğrenciler, Rektör Danışmanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, öncülüğünde meme kanserine dikkat çekmek için Yaşam Merkezinde gökyüzüne pembe balonlar uçurarak etkinliği tamamladı.



Meme kanseri ve kanserin erken tanısına yönelik farkındalıklarının arttırılmasının hedeflendiği etkinliğe akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA