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Nefes darlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle Erzincan'a sevk edildi

Nefes darlığı yaşayan hasta ambulans helikopterle Erzincan'a sevk edildi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ulaşımı güç bir köyde nefes darlığı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Sivas'tan getirilerek Erzincan'daki hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı ulaşımı güç bir köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Refahiye ilçesine bağlı dağlık alanda bulunan bir köyde yaşayan vatandaşın rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda hastanın sağlık kuruluşuna hızlı şekilde sevk edilmesi amacıyla ambulans helikopter görevlendirildi.

Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, hastayı bulunduğu köyden alarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirdi.

Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ambulansla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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