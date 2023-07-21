Zonguldak'ta Tekstil Fabrikasında 54 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin tedavileri devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavi edildi.

Başlarkadı Gürbüzler köyünde faaliyet gösteren fabrikanın bazı işçilerinde sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve kusma oldu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Devrek Devlet Hastanesine başvuran 54 işçi, tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendiklerinden şüphelenilen işçilerden önce 50'si, daha sonra da 4'ü tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işçilerin dün ve bugünkü yemeklerinden, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de içme suyundan numune aldı.