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Zonguldak'ta Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

21 Kasım 2023 11:40 , Son Güncelleme: 11:42 Sağlık Haberleri Abone Ol

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen engelli kadın hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.