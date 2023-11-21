Zonguldak'ta Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen Engelli Kadın Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen engelli kadın hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen engelli kadın öldü, babası tedavi altına alındı.
Yeşilyurt köyü Davulcuoğlu Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Ali İbrahim Davulcu'dan (70) bir süre haber alamayan kardeşi ve aynı zamanda köyün muhtarı Şaban Davulcu eve gitti.
Ağabeyini ve yatağa bağımlı fiziksel engelli yeğeni Sibel Davulcu'yu (51) hareketsiz halde bulan Davulcu, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.