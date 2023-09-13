Zonguldak'ta Maden Ocağı Göçüğü: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama yaptı. Göçük sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BAKAN KOCA: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili yaptığı açıklamada, " Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.