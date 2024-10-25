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Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var

Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var
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Şarkıcı Zerrin Özer katıldığı ödül töreninde üzücü bir haber verdi. Özer "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var" dedi.

Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

"SENDELEYEREK DENGESİZ YÜRÜYORUM"

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Özer, beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" dedi.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Sağlık

Zerrin Özer Ünlüler Magazin Sağlık Müzik Yaşam

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Yorumlar (6)

Turhan Atakan:

Abla her sene senin bir sıkıntını izlemekten bıktık gideceksen git artık

13
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dehide:

Madem daralma var neden açtırmıyor?

10
13
yanıtYanıtla
Erdem Keleşoğlu:

ölmüyor musun ?

2
18
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Köfteci Jardel:

Eski sevgilisi Kerim Tekin ile evlenecekken, Kerim'in ani vefatı sonrası hayatının şokunu yaşadı ve bir daha kendine gelemedi.. Umarım tez zamanda iyileşir ve eski sıhhatine kavuşur.

16
1
yanıtYanıtla
corci:

Bolca nar yemesi lazım

0
0
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