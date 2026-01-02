Haberler

PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Başaran köyünde yolu kardan kapanan hasta, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum sonrası İl Özel İdaresi ekipleri 6 saatlik çalışmayla ambulansın köye girişini sağladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan Başaran köyünde zehirlenen 55 yaşındaki hasta için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri de 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansın köye girişini sağladı. Hastaya ilk müdahale köyde yapıldı. Durumu stabil hale getirilen hasta, daha sonra paletli ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500

