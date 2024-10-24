Üye Girişi
Haberler

Zayıflama İğnelerinin Tehlikeleri: Kilo Kaybı Az, Hastalık Riski Yüksek

Zayıflama İğnelerinin Tehlikeleri: Kilo Kaybı Az, Hastalık Riski Yüksek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin kilo kaybı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve ciddi yan etkileri, özellikle kalp çarpıntısı ve tiroid kanseri riskini artırdığını belirtti.

ZAYIFLAMA iğnelerinin kilo kaybı üzerinde etkisinin oldukça az olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, bunun yanı sıra tiroid kanseri, böbrek yetmezliği, safra kesesi problemleri ve kalp çarpıntısı gibi hastalıkları tetiklediğini söyledi.

Zayıflama iğnelerinin geliştirilme amacının Tip 2 şeker hastalığı tedavisi için olduğunu belirten Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, "Zayıflama iğnelerinin kan şekerini düşüren hormon olan insülinin kandaki etkisinin artmasını sağlarken, kan şekerini yükselten hormon Glukagonun salgılanmasını baskılar. Mide boşalmasını geciktirerek, kan şekerinin çabuk yükselmesini engeller. Midenin geç boşalması da erken doyma ve iştah azalmasına yol açar" dedi.

'KALP ÇARPINTISI VE TİROİD KANSERİNE YOL AÇABİLİR'

Doç. Dr. Öztürk, "Yapılan çalışmalarda 26 haftalık zayıflama iğnesi kullanımı ortalama 4 ila 5 kg civarında bir kilo kaybı sağlıyor. Ancak bulantı, kusma, karın ağrısı, karında şişlik, ishal ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları sıklıkla görülüyor. Bu yakınmalara bağlı olarak hastaların yeterince su tüketmemesi sonucu böbrek yetmezliklerine yol açabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da Tiroid kanserine yol açtığı gözlemlendi. Tiroid rahatsızlığı ve MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) sendromu olan kişilerin bu iğneleri kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Bunun yanında pankreatit dediğimiz, ciddi bir rahatsızlık olan pankreas iltihaplanmasına da yol açmaktadır. Safra kesesi problemleri ve taşları, kalp çarpıntısı ile depresyon da görülebilen diğer yan etkilerden" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kalp Çarpıntısı Sağlık Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler? Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı? Havalimanı Turuncu alarm ne anlama geliyor? TUSAŞ saldırısı turuncu alarm nedir? Sabiha Gökçen Havalimanı turuncu alarm mı? Havalimanına giriş var mı? Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? SON DAKİKA: TURUNCU ALARM VERİLDİ! Turuncu alarm nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.