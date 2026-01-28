Haberler

Zara'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi

Zara'da 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyasında 130 bağışçı kan verdi. Katılımcılara hediye edilen termos çanta ve soğuk çayın yanı sıra Kızılay temsilcisi, halkın kan bağışı konusundaki hassasiyetinin artmakta olduğunu belirtti.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zara Merkez Camisi yanında düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, güvenlik güçleri, muhtarlar ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

130 bağışçının kan bağışında bulunduğu etkinliğe katılanlara Kızılay'a ait termos çanta ve soğuk çay hediye edildi.

Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, "Genel merkez temalı 'Birbirimze Candan Bağlıyız' kan bağışı kampanyamıza Zara ilçemizde gün geçtikçe büyük bir yoğunluk oluşmakta, talepler artmaktadır. Halkımızın kan bağışı konusundaki hassasiyetleri bizleri de mutlu etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Sağlık
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...