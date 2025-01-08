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Yutulabilir Mide Balonları Sağlık Riskleri Taşıdığı Sebebiyle Yasaklandı

Yutulabilir Mide Balonları Sağlık Riskleri Taşıdığı Sebebiyle Yasaklandı
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yutulabilir mide balonlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamayı yasaklamasını doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yutulabilir mide balonlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkati çekerek, bu uygulamanın yasaklanmasının doğru bir adım olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, zayıflamak için cerrahi müdahaleye başvurmak istemeyen pek çok kişi, daha kolay bir alternatif olan yutulabilir mide balonunu tercih ediyor. Ancak, kolaylıkla uygulanabilen bu yöntem, sağlık açısından büyük tehlikeler taşıyor. Sağlık Bakanlığı da söz konusu riskler nedeniyle yutulabilir mide balonlarının kullanımını yasakladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Göral, bu kararın yerinde olduğunu belirterek, yutulabilir mide balonlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkati çekti.

Göral, endoskopi yapılmadan uygulanan mide balonlarının kanser, ülser ve reflü gibi hastalıkların teşhisini zorlaştırdığına işaret ederek, "Yutulabilir mide balonlarında bu süreç atlanıyordu. Dolayısıyla erken teşhis şansı ortadan kalkıyor ve hastaların sağlığı riske atılıyordu." ifadelerini kullandı.

Mide balonu uygulamalarının uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Göral, şu değerlendirmede bulundu:

"Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyor. Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu.Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve 5-6 ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve 6 ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz."

Göral, Sağlık Bakanlığı'nın yasak uygulamasını yerinde bir adım olarak tanımlayarak, obezite tedavisinde klasik mide balonlarının hem daha güvenilir hem de daha etkili sonuçlar verdiği bilgisini paylaştı.

Uygulama öncesinde yapılan detaylı kontrollerin olası komplikasyonların önüne geçtiğine değinen Göral, "Bu nedenle kilo vermek isteyen hastalar, mutlaka gastroenteroloji uzmanlarının gözetiminde hareket etmeli." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Sağlık
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