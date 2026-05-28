Bel fıtığı nedeniyle yürüyemeyen hasta, kapalı fıtık ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaklaşık 6 aydır ileri derecede bel fıtığı sorunu yaşayan ve 1,5 aydır yürüyemeyen hasta, kapalı fıtık ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Büşra Şahin, bel ağrısı, ayağa vuran ağrı ve yürüyememe şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'na yönlendirilen Şahin'e tetkiklerin ardından bel fıtığı teşhisi konuldu.

Şahin, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Opr. Dr. Ömer Polat ve Dr. Abdullah İyigün tarafından kapalı fıtık ameliyatına alındı.

Yaklaşık iki saat süren endoskopik fıtık ameliyatının ardından Şahin, sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Ömer Polat, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 6 aydır devam eden ciddi bel ağrısı yaşadığını ve 1,5 aydır yürümekte zorlandığını söyledi.

Hastanın kendilerine tekerlekli sandalyeyle geldiğini belirten Polat, "Hastamız, özellikle sağ ayağına vuran ciddi ağrıdan şikayetçiydi. Öncesinde birçok fizik tedavi ve enjeksiyon görmüş bir hastaydı. Sağ tarafta ayaklarında kas güçsüzlüğü şikayetiyle başvurdu." dedi.

Muayene ve MR değerlendirmelerinin ardından hastaya kapalı yöntemle ameliyat önerdiklerini dile getiren Polat, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşan teknolojik yöntemi kullandıklarını ifade etti.

Polat, "Hastamıza kapalı yöntemle belinden iki tane küçük delik açarak ameliyatımızı gerçekleştirdik. İki tane ufak delikten bir portal. Endoskopik olarak kanal ameliyatı, kanal darlığı ameliyatı diye geçiyor. Burada daha çok bel fıtıkları ve belde omurga kanal darlığı ameliyatlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren ameliyatın ardından hastanın ertesi gün yürüdüğünü belirten Polat, "Hastada herhangi bir problem olmadı. Bir hafta gibi kısa bir sürede işe başladı. Hastaların işe dönüşünün çok kısa olduğu, postoperatif dönemde ağrının çok iyi bir şekilde yönetilebildiği, enfeksiyonla ilgili ciddi problemlerin olmadığı, yara izinin de ciddi problem oluşturmadığı teknolojik ve sonuçları gayet iyi olan bir yöntem."

"Kapalı yöntemle hasta daha hızlı toparlıyor"

Ortopedi Kliniğinden Dr. Abdullah İyigün de kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın yaklaşık iki saat sürdüğünü söyledi.

Bel bölgesinde açılan birer santimlik iki delikten "portal" adı verilen yöntemi uyguladıklarını anlatan İyigün, operasyonun kamera desteğiyle ekrandan izlenerek gerçekleştirildiğini kaydetti.

İyigün, ameliyat sonrası hastanın şikayetlerinin tamamen geçtiğini belirterek, "'Parestezi' dediğimiz, bacağı vuran uyuşmalara neden olan ağrılar, bu ameliyattan sonra çok kısa sürede aynı gün geçiyor." dedi.

Kapalı yöntemde kasların kesilmediğini ve kemiklerin zayıflatılmadığını vurgulayan İyigün, "Hasta, daha hızlı toparlıyor ve vida kullanma ihtiyacımız da azalıyor. Halk arasında da vidasız ameliyat olarak biliniyor." diye konuştu.

"Eski halime nazaran hiçbir sıkıntım yok"

Büşra Şahin de bir sabah işe gitmek için uyandığında bel ağrısı hissettiğini, başlangıçta bunu normal bir ağrı olarak değerlendirdiği için önemsemediğini söyledi.

Bir süre kas gevşetici iğneler ve fizik tedaviyle günlük yaşamını sürdürmeye çalıştığını anlatan Şahin, ameliyattan korktuğu için fizyoterapi ve ilaç tedavisine yöneldiğini ancak zamanla ağrılarının bacaklarına kadar yayıldığını ve yürüyemez hale geldiğini belirtti.

Şahin, MR çekiminin ardından polikliniğe başvurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ömer Hocamız, bana acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Korkmamam gerektiğini, kapalı ameliyat olmam gerektiğini söyleyince kendimi önce Allah'a, sonra ona emanet ettim. Ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldım, şu andaki durumum çok iyi. Kendime dikkat ediyorum, eski halime nazaran hiçbir sıkıntım yok."