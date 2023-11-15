Yüreğir Devlet Hastanesi'nde KOAH bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı işbirliğiyle KOAH hakkında bilgilendirme yapıldı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezaket Erdoğan, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde "Dünya KOAH Günü" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Hastanede, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen eğitime, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezaket Erdoğan katıldı.

Erdoğan, hastalar ile yakınlarına KOAH'ın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Hastalığın en büyük nedeninin sigara kullanımı olduğunu belirten Erdoğan, "Sigara miktarı, dumanının yoğunluğu ve erken yaşta sigaraya başlanması, hastalığın gelişiminde son derece etkili olmaktadır." dedi.

Erdoğan, KOAH'ın erken teşhisinin tedavi sürecinde önem taşıdığını kaydetti.