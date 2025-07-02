Yumurtalık'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Adam Kurtarıldı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirirken vatandaşlar tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Nevzat G. (65), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Nevzat G. bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Nevzat G.'ye önce sağlık ekipleri müdahale etti. Nevzat G.'nin durumunun ağır olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Nevzat G. helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),