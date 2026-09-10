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Yüksekova’da minik öğrencilere yönelik el hijyeni ve ağız-diş sağlığı eğitimi

Yüksekova’da minik öğrencilere yönelik el hijyeni ve ağız-diş sağlığı eğitimi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minik öğrencilere yönelik el hijyeni ve ağız-diş sağlığı eğitimi düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minik öğrencilere yönelik el hijyeni ve ağız-diş sağlığı eğitimi düzenlendi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuklara erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı eğitim programı başlattı.

Bu kapsamda bir kreş ve gündüz bakımevinde uzman sağlık personeli tarafından çocuklara doğru el yıkama teknikleri ile diş fırçalama alışkanlıkları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerin sonunda minikler, sağlıklı yaşamın öncülüğünü üstlenmeleri amacıyla "Sağlık Elçileri" ilan edildi. Çocukların öğrendikleri bilgileri ailelerine ve çevrelerine aktararak birer bilinç elçisi olması hedeflenirken, yetkililer ilçe genelindeki benzer koruyucu sağlık ve bilinçlendirme eğitimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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