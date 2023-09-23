YÖK Başkanı Özvar'dan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne övgü

MALATYA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, karaciğer naklinde dünya ikincisi olan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaretinde yaptığı konuşmada "Burasının dünyada birinci olmasını ve bu birinciliğini devam ettirmesini arzu ediyoruz" dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Karaciğer Nakli Enstitüsü'nü ziyaret eden YÖK Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde dünya literatürüne giren 4'lü çapraz nakil ile hayata tutunan hastaları ziyaret etti. Beraberinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile birlikte hastaları ziyaret eden Özvar, nakil olan hastalarla bir süre görüştü.

Burada Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'dan da nakillerle ilgili bilgiler alan Özvar, çıkışta yaptığı açıklamada İnönü Üniversitesi'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biri olduğunu belirterek "Karaciğer naklinde sadece Türkiye'de değil aynı zamanda bütün dünyaya hizmet eden dünyada tanınan enstitülerimizden bir tanesi. Kuruluşu rahmetli 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a kadar gidiyor. Turgut Özal zamanında temelleri atılan ve akabinde hizmete giren bu enstitü, İnönü Üniversite'mizin bence en rekabetçi yapılarından bir tanesi" dedi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde çapraz karaciğer nakli ile hayata tutulan hastaları ziyaret ettiklerini belirten Özvar, "Zannediyorum her ikisi de dünyada ilk defa Türkiye'de bir ilk denilen usulle karaciğer nakli yapılmış oldu. Biz burada çalışan hekim arkadaşlarımızla hocalarımızla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Kendilerine hakikaten şükran borcumuz var" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünün bütün dünyaya hizmet etmesinin bir iftihar vesilesi olduğunun da altını çizen Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak, sadece İnönü Üniversitesi'nde değil diğer üniversitelerde de bu başarıları gösteren bütün enstitüler ve merkezlerimize desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz. Ne kadar çok sağlık hizmeti verilir ne kadar çok akademik anlamda üretken çalışmalar yapılırsa bizler de o ölçüde bu kurumlarımızı destekleyeceğiz, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kırgızistan'da 2 üniversiteden de hekimlerin Malatya'ya gelerek Karaciğer Enstitüsünde eğitim gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Özvar, "İnşallah benim gönlümden geçen, bu enstitünün uluslararası alanda daha fazla etkili olabilmesi daha fazla uluslararası iş birliklerine kapı aralanması. Zaten bunu yapıyorlar ama bunun ölçeğini büyüterek belki Orta Doğu'nun ve daha geniş coğrafyada en büyük Karaciğer Nakli Enstitüsü olmasıdır. Burasının dünyada birinci olmasını ve bu birinciliğini devam ettirmesini arzu ediyoruz. İnşallah İnönü Üniversitemiz gerek hekimlerimiz gerek başhekimimiz kanalıyla inşallah bu birinciliği devam ettireceğini ümit ediyoruz. Biz de destek olacağız. Sadece Orta Doğu'ya ve Türk dünyasına değil Avrupa'ya da hizmet etmesini bütün dünyaya bu karaciğer nakli konusunda bilgi ve becerilerini ve hizmetlerini sunmasını arzu ediyoruz. Bu tür kurumlarımızın sayısının artması bizlerin en büyük temennimizdir ve bu konuda gayretlerimizi arttırarak devam edeceğimizi bilmenizi isterim" diye konuştu.