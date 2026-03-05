Haberler

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yolu Kapanan Köyde Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat’ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan köyde, nefes darlığı yaşayan 65 yaşındaki G.K. hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan G.K. (65), hava ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Almus ilçesine bağlı Mescit köyünde yaşayan G.K. isimli kadın, aniden gelişen nefes darlığı şikayeti nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolu ile ambulans köye ulaşamayınca, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri harekete geçti. Hastaya en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla bölgeye helikopter ambulans sevk edildi. Kısa sürede köye ulaşan sağlık ekipleri, G.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Helikoptere alınan hasta, Tokat Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz