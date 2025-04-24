İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Yogi Kazım Gürbüz 105 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yogi Kazım Gürbüz 105 Yaşında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan 105 yaşındaki yogi Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Gürbüz, kendi geliştirdiği YOGA sistemi ile birçok hastaya şifa dağıtmıştı. Cenazesi yarın Adana'da toprağa verilecek.

ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tanınan ve 105 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan yogacı Kazım Gürbüz, hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Gürbüz'ün cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını, 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Gürbüz'ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana'daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FOTOPĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.