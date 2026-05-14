Reyhan hemşire 26 yıldır çocuklara özveriyle hizmet veriyor

İzmir'deki çocuk hastanesinde görevli hemşire Reyhan Çelik, 26 yıllık meslek hayatında çocuk hastalara anne ve abla şefkatiyle hizmet veriyor. Bu yıl 'yılın hemşiresi' unvanını kazanan Çelik, tedavi gördüğü her çocuğu kendi evladı gibi gördüğünü belirtiyor.

Nevşehir'de dünyaya gelen 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Çelik, sağlık meslek lisesinden mezun olmasının ardından 2000 yılında Nevşehir Devlet Hastanesi'ne atandı.

Çocukları çok seven Reyhan hemşire, çocuk hastalıkları servisini tercih etti. Daha sonra Iğdır ve Kastamonu'ndaki hastanelerde çocuk yoğun bakım servislerinde mesai yapan Reyhan Çelik, 15 yıldır İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor.

Özverili çalışmaları nedeniyle bu yıl İzmir'de "yılın hemşiresi" seçilen Çelik, çocuk cerrahisi yoğun bakım servisinde hasta çocuklarla anne şefkatiyle hizmet veriyor.

"Onlar ailelerin bıraktığı emanet"

Reyhan Çelik, AA muhabirine, mesleğini hala ilk günkü heyecanla yaptığını söyledi.

Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatan Çelik, "Öncelikle bize emanet edilen hastalara anne ve abla şefkatiyle yaklaşıyoruz. Çocukları seviyorum." dedi.

Çelik, tedavi gören her çocuğu kendi evladı gibi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Taburcu olurken hastanın gözündeki mutluluk bütün yorgunluğumuzu almaya yetiyor. Edilen dua 24 saatlik yorgunluğumu almaya yetiyor. Yılın hemşiresi seçildiğim gün de bir hastamızın ağrısını gidermiştim. Bana 'Abla, ben senin niye yılın hemşiresi seçildiğini bilmiyorum ama benim gönlümdeki yılın hemşiresi sensin. Sen benim ağrımı giderdin.' dedi. O gece benim yorgunluğumu aldı. Onunla hala görüşmeye devam ediyorum. Çocuk cerrahisi yoğun bakımdaki hastaları servislere çıkınca da ziyaret ediyorum."

Reyhan hemşire, üniversite sınavlarına hazırlanan bir kızının olduğunu, onun da hemşire olmasını çok istediğini sözlerine ekledi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzman Hemşire Arzu Çelik de Reyhan hemşirenin özverisiyle genç meslektaşlarına örnek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
