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Yığılca'da 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hareket etkinliği düzenlendi

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Yığılca'da 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hareket etkinliği düzenlendi
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'Mahallemde Hareket Var' kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik program düzenlendi. Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi vererek kalp sağlığına dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde mahallemde hareket var etkinliği kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik program düzenlendi. Etkinlikte hareketli yaşamın ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlarla bir araya geldi. 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği ve Dünya Kalp Sağlığı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, ileri yaşlarda fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında vatandaşların günlük yaşamlarında daha hareketli olmalarının teşvik edilmesi, kalp ve damar sağlığı konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Programla birlikte özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşların düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve kalp sağlığının korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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