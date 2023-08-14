Yesevi Alperenler Derneği, İstanbul Üniversitesi Tıp Etik Kurulu'na suç duyurusunda bulundu

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Üniversitesi Tıp Etik Kurulu'nu, çocuklara cinsiyet değişikliği ameliyatı onayı vermekle suçladı. Dernek başkanı Kürşat Mican, gençlerin ergenliğini tamamlamadan cinsiyet değişikliği kararı vermemesi gerektiğini belirtti. İÜ'nün 11 öğretim görevlisinin, ergenliğini tamamlamamış 22 çocuğa ergenlik durdurucu haplar verdiği ve cinsiyet değiştirme ameliyatına öncülük ettiği iddia edildi.

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yaşı küçük çocukların cinsiyet değişikliği ameliyatına onay verdikleri iddiasıyla " İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Etik Kurulu" ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Kürşat Mican, üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Mican, gençlerin ergenliğini tamamlamadan cinsiyet değişikliğine karar vermemesi gerektiğini belirterek, "Cinsiyet değiştirmiş, bunalımlar yaşayan yüzlerce gencimiz var ve bunlar eski biyolojik cinsiyetine geri dönmek istiyor lakin kimse de bunların sesini duymuyor." dedi.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İÜ'nün 11 öğretim görevlisinin, tıbbi kanuni ilkelere aykırı şekilde, ergenliğini tamamlamamış 22 çocuğa ergenlik durdurucu haplar verdiği ve cinsiyet değiştirme ameliyatına öncülük ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, doktorlar hakkında, "görevi kötüye kullanma", "taksirle yaralama", "insan üzerinde deney" ve "kısırlaştırma" suçlarından dava açılması istendi.

Bu arada, İstanbul Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada ise "Söz konusu uzmanların yaptıkları yayın ve çalışmalar ile çocuklara zarar verdikleri, hayatlarını kararttıkları, kanun dışı ameliyatlar yaptıkları, kanunsuz tedavi uyguladıkları, suç işledikleri, görevi kötüye kullandıkları iddiaları açıkça yalandır." ifadesi kullanıldı.