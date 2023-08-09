Yeni Delhi'de 348 dang humması vakası bildirildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de geçen hafta 105 yeni dang humması vakası bildirilirken, bu yılki vaka sayısı toplam 348'e ulaştı. Yeni Delhi Belediye Şirketi'nin sivrisinek kaynaklı hastalığa ilişkin olarak Pazartesi günü yayımladığı son rapora göre, geçen hafta dang humması vakalarının görülme oranı önceki iki-üç haftaya kıyasla neredeyse iki katına çıktı. Rapora göre, Yeni Delhi'de önceki iki haftalık döngüde sırasıyla 24 ve 56 vaka bildirilmesiyle, haftalık vaka sayısı son üç hafta içinde iki katına çıkmaya devam etti. 105 yeni vakanın da eklenmesiyle birlikte bu yıl şimdiye kadar bildirilen toplam dang humması vakası sayısı 348'e ulaştı. Raporda bunun, 2018'den bu yana başkentte bildirilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

HABER: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bu yıl 348 dang humması vakası bildirildi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Sivrisineklerin çeşitli görüntüleri

3. Hastane bölgesinden çeşitli görüntüler

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de geçen hafta 105 yeni dang humması vakası bildirilirken, bu yılki vaka sayısı toplam 348'e ulaştı.

Yeni Delhi Belediye Şirketi'nin sivrisinek kaynaklı hastalığa ilişkin olarak Pazartesi günü yayımladığı son rapora göre, geçen hafta dang humması vakalarının görülme oranı önceki iki-üç haftaya kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

Rapora göre, Yeni Delhi'de önceki iki haftalık döngüde sırasıyla 24 ve 56vaka bildirilmesiyle, haftalık vaka sayısı son üç hafta içinde iki katına çıkmaya devam etti.

105 yeni vakanın da eklenmesiyle birlikte bu yıl şimdiye kadar bildirilen toplam dang humması vakası sayısı 348'e ulaştı. Raporda bunun, 2018'den bu yana başkentte bildirilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)