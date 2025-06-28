Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat!

Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte bağırsak enfeksiyonlarının yaygınlaştığını belirterek, el hijyeninin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bozulmaya açık gıdaların tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, artan sıcaklarla birlikte bağırsak enfeksiyonlarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Korkut, "Yaz enfeksiyonları en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösteriyor. Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz" dedi.

Sıcakların bastırmasıyla birlikte bağırsak enfeksiyonlarının adeta bir salgına dönüştüğünü söyleyen MedipolMega Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, basit önlemlerle yazı sağlıklı geçirmenin yollarını paylaştı.

Yaz enfeksiyonlarının en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Korkut, "Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz. Bu yüzden bol su ve sabunla el yıkamak en basit ama en etkili korunma yöntemidir" ifadelerini kullandı.

'BOZULMAYA AÇIK GIDALARA DİKKAT'

Sıcak havalarda et, yumurta ve mayonez gibi kolay bozulabilen gıdaların hijyenik koşullarda saklanmamasının sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Korkut, "Özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerin ne koşullarda hazırlandığına emin olmadan tüketmeyin. Saklama koşulları uygun olmayan ürünler zehirlenmelere davetiye çıkarabilir. Yaz enfeksiyonu geçiren sağlıklı bireylerde, istirahat ve bol sıvı tüketiminin çoğu zaman yeterli olur. Ancak ateş, kanlı ishal ya da uzun süren karın ağrısı gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalı" diye konuştu.

'KONTROLSÜZ DİYETLERDEN KAÇININ'

Bağırsak sağlığı için bol lifli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Korkut, özellikle yaz aylarında lif alımının artırılması gerektiğini söyledi. Lifli gıdalar ve su tüketiminin hem bağırsak alışkanlıklarını düzenlediğini hem de toksin atılımını kolaylaştırdığını ifade etti. Prof. Dr. Korkut, yaz aylarında kilo vermek isteyenler için, "Kilo vermek isteyenler mutlaka diyetisyen kontrolünde ilerlemeli. Aç kalmak yerine dengeli beslenmeyi, Akdeniz tipi diyeti ve egzersizi birlikte öneriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktı
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.