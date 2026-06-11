Diyetisyen Akkaya'dan yaz sıcaklarında sıvı ve elektrolit dengesi uyarısı

Diyetisyen Eda Akkaya, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yalnızca su tüketiminin yeterli olmayabileceğini belirterek, terleme yoluyla kaybedilen elektrolitlerin de yerine konulması gerektiğini bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada vücudun yüzde 60'tan fazlasının sudan oluştuğunu, sıcak havalarda ise terleme nedeniyle suyla birlikte sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini ifade etti.

Yaz aylarında beslenme planının sıvı ve elektrolit dengesi gözetilerek hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akkaya, terleme ile en fazla sodyum ve klor kaybı yaşandığını belirtti.

Akkaya, ayran ve doğal maden suyunun yaz aylarında önemli destekleyiciler olduğunu ifade ederek, gün içerisinde 1-2 şişe doğal maden suyu tüketiminin hidrasyona katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Potasyum ihtiyacının kavun, karpuz, şeftali ve muz gibi meyvelerle karşılanabileceğini belirten Akkaya, kas krampları ve halsizliğin magnezyum eksikliğinden kaynaklanabileceğini, bu nedenle koyu yeşil yapraklı sebzeler ile çiğ badem ve kabak çekirdeği gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.

Çay ve kahvenin su yerine geçmediğine dikkati çeken Akkaya, bu içeceklerin idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. Aşırı şekerli ve gazlı içeceklerin hücresel susuzluğu artırdığını, ağır ve yağlı yiyeceklerin ise vücut ısısını yükselterek yaz halsizliğini tetiklediğini ifade etti.

Akkaya, evde hazırlanabilecek doğal bir elektrolit içeceği için bir şişe doğal maden suyu, yarım limonun suyu, birkaç dilim salatalık ve taze nane yaprağının 1 litre suyla karıştırılmasını önerdi.

Yaz aylarında doğru ve dengeli beslenmenin sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını belirten Akkaya, özellikle tansiyon ve böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin maden suyu tüketmeden önce uzman görüşü almaları gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı