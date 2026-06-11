Haberler

Diyetisyen Akkaya'dan yaz sıcaklarında sıvı ve elektrolit dengesi uyarısı

Diyetisyen Akkaya'dan yaz sıcaklarında sıvı ve elektrolit dengesi uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyetisyen Eda Akkaya, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte terleme yoluyla kaybedilen elektrolitlerin yerine konulması gerektiğini belirterek, ayran ve doğal maden suyu tüketimini önerdi. Ayrıca potasyum için meyveler, magnezyum için yeşil yapraklı sebzeler ve çiğ badem tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Eda Akkaya, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yalnızca su tüketiminin yeterli olmayabileceğini belirterek, terleme yoluyla kaybedilen elektrolitlerin de yerine konulması gerektiğini bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada vücudun yüzde 60'tan fazlasının sudan oluştuğunu, sıcak havalarda ise terleme nedeniyle suyla birlikte sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini ifade etti.

Yaz aylarında beslenme planının sıvı ve elektrolit dengesi gözetilerek hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akkaya, terleme ile en fazla sodyum ve klor kaybı yaşandığını belirtti.

Akkaya, ayran ve doğal maden suyunun yaz aylarında önemli destekleyiciler olduğunu ifade ederek, gün içerisinde 1-2 şişe doğal maden suyu tüketiminin hidrasyona katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Potasyum ihtiyacının kavun, karpuz, şeftali ve muz gibi meyvelerle karşılanabileceğini belirten Akkaya, kas krampları ve halsizliğin magnezyum eksikliğinden kaynaklanabileceğini, bu nedenle koyu yeşil yapraklı sebzeler ile çiğ badem ve kabak çekirdeği gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.

Çay ve kahvenin su yerine geçmediğine dikkati çeken Akkaya, bu içeceklerin idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. Aşırı şekerli ve gazlı içeceklerin hücresel susuzluğu artırdığını, ağır ve yağlı yiyeceklerin ise vücut ısısını yükselterek yaz halsizliğini tetiklediğini ifade etti.

Akkaya, evde hazırlanabilecek doğal bir elektrolit içeceği için bir şişe doğal maden suyu, yarım limonun suyu, birkaç dilim salatalık ve taze nane yaprağının 1 litre suyla karıştırılmasını önerdi.

Yaz aylarında doğru ve dengeli beslenmenin sağlığın korunmasında önemli rol oynadığını belirten Akkaya, özellikle tansiyon ve böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin maden suyu tüketmeden önce uzman görüşü almaları gerektiğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı dikkat çekici
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Görüntülerdeki kişi bir cumhuriyet savcısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!