Yaptırdığı implant kabusu oldu... 5 yıldır ne yiyebiliyor ne de rahat konuşabiliyor

Mağdur Ahmet Özkan :

"Dişlerim sallanıyor. Düzen tutmadı"

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Özkan ; 5 yıl önce yaptırdığı implant yüzünden ne yemek yiyebiliyor ne de rahatlıkla konuşabiliyor. İmplant sonrası hayatı adeta kabusa dönen Ahmet Özkan, "Bilseydim ne gelirdim ne de böyle bir şeye kalkışırdım, çok pişman oldum" dedi.

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Özkan 2018 yılında dişini implant yaptırmak için Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Özkan'ın burada yapılan implant sonrası dudağında ve yüzünde ağrılar ile uyuşmalar başladı. Yapılan işlem sonrası hayatının kabusa döndüğünü iddia eden Özkan; ne yemek yiyebildiğini ne de rahatlıkla konuşabildiğini söyledi. Problemine hiçbiri çözüm bulunamadığını, çekilen tomografi sonrası ilk yapılan implant işleminde vidanın dişteki sinire baskı yaptığının anlaşıldığını dile getiren Özkan durumdan şikayetçi oldu. Konu hakkında basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Bir vatandaşımız 5 sene önce diş ağrısı ile bu hastaneye geliyor. 'Dişi çürük çekilecek. Yerine de implant yapılacak' deniliyor ve implant yapılıyor. Fakat implantın vidası takıldıktan sonra hastanın ağzında uyuşma ve ağrı başlıyor. Bu uyuşma bir türlü geçmiyor. Doktor sürekli 'geçer' diyor. Ancak geçmiyor. Hasta sürekli ağrı kesici kullanmaya başlıyor. Daha sonra implant yerine oturdu diye protezi takılıyor. Fakat ağrı ve uyuşma sürekli devam ediyor bu durumda doktora söyleniyor. Fakat doktor bu uyarılara rağmen protezi takıyor. Protezi taktıktan sonra ağrı ve uyuşmaya yeni bir sıkıntı daha ekleniyor. Protez oynuyor ve 15 gün sonra bu dişte düşüyor. Hasta uyurken bu diş düşüyor. Tekrar geldiğinde o doktor gitmiş oluyor. Yerine yeni bir doktor geliyor. Gelen doktorda o protezi direkt çöpe atıyor. 'Bu bir işe yaramaz yenisini yapmak lazım' diyor. Bundan sonra 2 senelik bir ölçü zamanı geçiyor. 2021 yılında ölçü alınmaya başlıyor. Bu kez o doktor gidiyor yerine başka bir doktor geliyor. Bu doktorumuz sorunu teşhis ediyor. 'Evet burada bir sorun var' diyor. Çünkü 3 yıldır ağrı devam ediyor. 'Bu implantta ki problem bu yanındaki dişin baskısından kaynaklanıyor. Bu dişi çekmemiz lazım' diyor ve sağlam dişi çekiyor. Diş hekimi fakültesinden mezun birisi sağlam dişi çekerek, sonradan takılan dişin sorunsuz olacağına inanıyor. Yani ağızdaki diş çekiliyor. Daha sonra hastadan çekilen bu sağlam dişin parası da isteniyor. Hastada 'ağzımı kevgire çevirdiniz ne parası' deyince o parayı almaktan da vazgeçiyorlar. Burası kimsenin babasının dükkanı değil. 'Benden olsun, zarar edeyim, az kazanayım' mantığı olabilir mi? Alması gereken parayı almıyor. O paranın nasıl giderildiğinin de hesap kayıtlarından incelenmesi gerekiyor. Daha sonra o doktor da gidiyor. O doktorumuzda 5'inci senede olayı tahmin edebiliyor. 'Burada bir problem var. Bunun için bir tomografi çekmemiz lazım' diyor. Tomografi çekimi ile alakalı burada olmadığı için diğer hastanelere giderek, tomografi çekiliyor ve orada anlaşılıyor ki implantın vidası sinire basmış. Ben bu olayı öğrendikten sonra vatandaşlarımızla konuşup, sohbet ettik. 'Direk ağzında uyuşma ve ağrıları var' dediğim de bana 'sinire basmıştır' diyorlar. Ancak diş hekimliği fakültesi mezunu 4 tane doktor. 5 sene sonra fark ediyor ki 'burada bir problem var sinire basmış olabilir' diye. Burada ki keyfiliğin sebebi bunu yapan doktorların herhangi bir işleme tabi tutulmamasıdır. Burada doktorların hatası bu hastanenin üzerinde kalacak bir leke. Bu eziyetlerin bitmesi için yanlış yapanın cezalandırılması lazım" şeklinde konuştu.

Yaptırdığı işlemden çok pişman olduğunu söyleyen Ahmet Özkan da, "Burada hiçbir şey bitmedi. Uyuşmada devam ediyor, ağrı da devam ediyor. Sürekli rahatsızlık veriyor. Ben böyle olacağını bilseydim ne gelirdim ne de böyle bir şeye kalkışırdım. Gerçekten çok pişman oldum. Suç duyurusunda bulundum. Burada benden tekrardan bilgi aldılar. Ağrılar beni kıvrandırıyor. Uyuşma devam ediyor. 2-3 ayda bir gelip, gidiyorum. Yine dişlerim sallanıyor. Düzen tutmadı. Hiç memnun değilim" diye konuştu.