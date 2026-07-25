Haberler

Yanlış güneş kremi seçimi cilt sorunlarını artırabilir

Yanlış güneş kremi seçimi cilt sorunlarını artırabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı cildi korumaya yardımcı olan güneş kremleri, yaz aylarında en çok tercih edilen cilt bakım ürünleri arasında yer alırken, sektör temsilcileri ise her güneş kreminin her cilt tipine uygun olmayabileceğine dikkat çekti.

KIRŞEHİR (İHA) – Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı cildi korumaya yardımcı olan güneş kremleri, yaz aylarında en çok tercih edilen cilt bakım ürünleri arasında yer alırken, sektör temsilcileri ise her güneş kreminin her cilt tipine uygun olmayabileceğine dikkat çekti.

Kırşehir'de kozmetik işletmeciliği yapan Hüseyin Kılıçoğlu; bilinçsiz güneş kremi kullanımının bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kılıçoğlu, yaz aylarında güneş kremi kullanımının bilinçli yapılması gerektiğini belirterek, her ürünün her cilt tipine uygun olmayabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yaz mevsiminde artan güneş ışınlarına karşı korunmak amacıyla tercih edilen güneş kremlerinin doğru seçilmesi ve kullanılmasının önemine dikkat çeken Kılıçoğlu, insanların cilt yapılarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti. Birçok markanın farklı içeriklere sahip olduğunu ifade eden Kılıçoğlu; "İnsanların bünyeleri değişkenlik gösterir. Her marka güneş kremi bütün cilt tiplerine uygun olmayabilir. Bazı ürünler bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ciltte kabarma, kaşıntı, renk değişikliği ve yanma gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle güneş kremini kullanmadan önce küçük bir bölgede test edilmesi faydalı olacaktır" dedi.

Kılıçoğlu, güneş kreminin ilk kez kullanılacağı zaman yüzün küçük bir bölümüne sürülerek birkaç dakika beklenmesini önererek; "Eğer herhangi bir olumsuz tepki oluşmuyorsa yüzünüze leblebi tanesi kadar ürün uygulayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Cilt temizliğinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu belirten Kılıçoğlu, özellikle kuru cilde sahip kişilerin sabun kullanımından kaçınması gerektiğini aktardı. Kılıçoğlu; "Sabun kuru ciltleri daha fazla kurutabilir. Karma ve yağlı ciltlerde ise daha iyi sonuç verebilir. Güneş kremlerinde yer alan 30 ve 50 SPF (koruma faktörü) seçenekleri kullanım süresiyle ilgilidir. Güneş kremlerinin yalnızca yaz aylarında değil, güneşe maruz kalınan her dönemde düzenli olarak kullanılması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sınır komşumuzda can pazarı! 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tepkilerin odağındaki peynir firması kendini böyle savundu

Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı

O kara günde valilik konutunda neler oldu? Hizmetli her şeyi anlattı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı