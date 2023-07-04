Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kanser Tarama İletişim ve Danışma Birimi Açıldı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanser hastalarına özel hizmet sunmak amacıyla Kanser Tarama İletişim ve Danışma Birimini faaliyete geçirdi. Birim, kanser tanısı almak isteyen hastalara daha hızlı bir sonuca ulaşmayı hedefliyor. Hastaların iletişim bilgileri alınarak tahliller ve görüntüleme tetkikleri hızlıca yapılacak ve sonuçlar hastalara verilecek. Ayrıca hasta yakınlarına da destek hizmeti sunulacak.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalarına özellikli hizmet sunabilmek için Kanser Tarama İletişim ve Danışma Birimini açıldı.

Tüm dünyada çok yaygın görülen bir hastalık olan kanser tanısı alabilmek için kurulan birim daha hızlı bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Tüm kanser tanısı alan ve düzenli takip gerektiren hastalar bu birime başvurup kayıt oluşturulacak. İletişim bilgileri alınacak. Hastaların hastalığı süresince istenen tüm kan tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri hızlıca yapılacak. Sonuçları hastaların eline verilecek. Süreç içerisinde kanser destek birimi hastalar ile yakından birebir ilgilenecek."

Açıklamada ayrıca hasta yakınlarına da destek hizmeti verileceği kaydedildi.