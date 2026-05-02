Yalova'da ücretsiz beslenme danışmanlığıyla 140 kişi yaklaşık 1,4 ton hafifledi

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelinde yürütülen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Yalova'da fazla kilolu bireylere yönelik ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti alan 140 kişi, toplamda yaklaşık 1400 kilogram verdi.

Bakanlığın başlattığı kampanya kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli noktalarında kurulan "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" stantlarında yaklaşık 40 bin kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Başvuranların önemli kısmı, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilçe sağlık müdürlüklerine yönlendirilerek diyetisyen desteği aldı.

2025 yılı Mayıs-Temmuz döneminde programa dahil edilen 140 kişi ortalama yaklaşık 10'ar kilogram vererek hem hafifledi hem de sağlıklı bir yaşama kapı araladı.

İl genelinde en fazla kilo kaybı 585,3 kilogramla merkez ilçede kaydedilirken, Altınova 387,3 kilogram, Çiftlikköy 313,65 kilogram ve Çınarcık 94 kilogramla sıralandı.

Dengeli kahvaltı metabolizmayı hızlandırıyor

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan diyetisyen Gülşah Derin, AA muhabirine, fazla kilo sorununun en önemli nedenlerinden birinin düzensiz beslenme olduğunu söyledi.

Kahvaltının metabolizma üzerindeki etkisine dikkati çeken Derin, "Güne erken saatlerinde başlanan dengeli bir kahvaltı metabolizmayı hızlandırır. Sağlıklı beslenme karmaşık değil, doğru tabak modelinin uygulanmasıyla sürdürülebilir hale gelir." dedi.

Derin, dengeli beslenmede tabağın yarısının sebzelerden, kalan kısmının ise protein ve diğer besin gruplarından oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Şimdi kendimi daha sağlıklı hissediyorum"

Zabıta memuru Muhammet Kara da kampanya sayesinde 6 ayda 24 kilogram verdiğini belirtti.

Görev yaparken kurulan stantta ölçüm yaptırdıktan sonra diyetisyene yönlendirildiğini anlatan Kara, "101 kilodan 77 kiloya düştüm. Daha önce merdiven çıkarken zorlanıyordum, şimdi kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum." diye konuştu.

Kara, kilo vermek isteyenlere profesyonel destek almaları tavsiyesinde bulundu.