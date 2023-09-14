Yahyalı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi Yenilendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever Esat Keskinkılıç'ın desteğiyle modernize edilen Yahyalı Devlet Hastanesi diyaliz merkezi hizmete sunuldu. Merkezin yenilenmesiyle daha ferah ve nitelikli bir ortamda hizmet verilecek.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever Esat Keskinkılıç'ın desteğiyle modernize edilen Yahyalı Devlet Hastanesi diyaliz merkezi hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yenilenen diyaliz merkezi önünde düzenlenen törende, merkezin fiziki ortamıyla hizmet verilmesinde sıkıntı yaşandığını söyledi.

Yahyalılı hayırsever iş insanı Esat Keskinkılıç'ın diyaliz merkezinin yenilenmesi için bağış yaptığını belirten Erşan, "Sağ olsun kendisinin gayret ve çabaları ile buradaki diyaliz merkezimizi yeniledik. Daha ferah ve daha nitelikli ortamda hizmet vereceğiz. Burası hem Yahyalı'ya hem de bölgeye hizmet eden bir diyaliz merkezi oldu. Esat amcamıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Keskinkılıç ailesine teşekkür ederek, "İnsanlar burada şifa buldukça Esat amcamıza dua edecek. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah

sizlere hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli ömürler nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise doktorluk anılarını anlatarak, "Bırakın hastanede hastanın rehin kalmasını cenazeler bile rehin alınıyordu. Muayene sırası alabilmek için sahurdan sonra vatandaş hastanelerde kuyruğa giriyordu." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayer Özsoy da babasının 1976'da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından yenilenen diyaliz merkezi hizmete açıldı.

Programa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Sağlık Müdürü Murat Can Sağlam. Hastane Başhekimi uzman Dr. Fahri Alpay Onuk, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyaliz merkezi, yaklaşık 500 bin liraya yenilendi.