Yahşihan'da Sağlık Farkındalığı Etkinlikleri Düzenlendi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce Dünya Kuduz Günü, Dünya Lenfoma Farkındalık Günü ve Dünya Kalp Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe genelindeki etkinliklerle vatandaşlara yönelik eğitimler, saha çalışmaları ve bilgilendirme broşürleriyle toplum sağlığına katkı sunuldu.

Sağlık ekipleri, köyler ve mahallelerdeki riskli gruplar başta olmak üzere, her yaştan insana özel eğitimler vererek kuduz hastalığı ve korunma yolları, lenfoma kanseri belirtileri ve erken teşhisin önemi, kalp sağlığını korumanın yolları gibi konulara dikkati çekti.

Ayrıca vatandaşlara, riskli durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair yol haritaları sunuldu.???????