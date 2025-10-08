Yahşihan'da Kadınlara Yönelik Sağlıklı Hayat Eğitimleri Düzenlendi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimleri kapsamında, Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde katılımcılara kronik hastalıkların önlenmesi, doğru ilaç kullanımı, kanser türleri ve erken teşhisin önemi gibi birçok konuda bilgi verildi.

Sağlık personelleri tarafından sunulan eğitimlerde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve hastalıkların erken fark edilmesi konuları anlatıldı.

Katılımcılar, özellikle kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecindeki başarı oranlarını artırdığı yönünde bilgilendirildi.

Ayrıca, kronik hastalıkların kontrol altına alınmasında ilaçların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkisi vurgulandı.

Eğitim sonunda kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.